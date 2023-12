Salzgitter AG Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Salzgitter AG ergibt sich ein RSI von 32,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite der Salzgitter AG mit 2,58 Prozent mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Salzgitter AG mit 4,61 Prozent deutlich darunter liegt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand von Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Salzgitter AG in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der langfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Salzgitter AG-Aktie beträgt 30,07 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,7 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,78 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Fall führt.

Zusammenfassend wird die Salzgitter AG auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.