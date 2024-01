Salzgitter AG Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie der Salzgitter AG wird aufgrund verschiedener Faktoren bewertet.

In Bezug auf den Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten eher schwach war, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 als unterbewertet betrachtet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist die Aktie um 95 Prozent niedriger bewertet, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Salzgitter AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,9 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs (26,4 EUR) um -8,65 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird die Aktie im Branchenvergleich betrachtet und zeigt eine Rendite von -24,95 Prozent im vergangenen Jahr, was zu einer Unterperformance im Vergleich zum Durchschnitt der Branche führt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Basierend auf diesen verschiedenen Faktoren erhält die Salzgitter AG-Aktie unterschiedliche Bewertungen, von "Gut" bis "Schlecht", je nach dem betrachteten Aspekt.