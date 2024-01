Salzgitter AG Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Salzgitter AG wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 95,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass Salzgitter AG überkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,66, was bedeutet, dass Salzgitter AG weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Salzgitter AG-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Salzgitter AG von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Gut- und 0 Schlecht-Signal. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Salzgitter AG beläuft sich auf 29,64 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,96 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,04 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 26,86 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salzgitter AG liegt bei einem Wert von 4. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 102,59) ist die Aktie unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.