Salzgitter AG Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominenter Indikator der technischen Analyse, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Salzgitter AG liegt derzeit bei 67,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,16 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Salzgitter AG bei 4. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 93,83 in der Kategorie "Metalle und Bergbau" zeigt sich die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz um die Salzgitter AG werden über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Salzgitter AG in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Salzgitter AG im letzten Jahr eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt, was 7,13 Prozent unter dem Durchschnitt (-17,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,82 Prozent, wobei die Salzgitter AG aktuell 7,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.