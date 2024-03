Salzgitter AG Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Salzgitter AG hat momentan eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Salzgitter AG ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung des Unternehmens. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen auch mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie der Salzgitter AG mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 bewertet, was 96 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Salzgitter AG von 23,8 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -14,11 Prozent vom GD200 (27,71 EUR) entfernt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 25,89 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -8,07 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Salzgitter AG-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.