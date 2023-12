Salzgitter AG Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Für die Salzgitter AG liegt der RSI bei 22,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 44, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es bei der Salzgitter AG in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Salzgitter AG für diese Kategorie daher ein "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Salzgitter AG liegt aktuell bei 29,97 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 29,16 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -2,7 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 25,99 EUR angenommen, was einer Differenz von +12,2 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Salzgitter AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt jedoch um 7,64 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Salzgitter AG im Branchenvergleich um -5,05 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Salzgitter AG um 5,05 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.