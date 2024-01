Salzgitter AG Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Aktienkurs von Salzgitter AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,53 Prozent erzielt, was 5,92 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Metalle und Bergbau beträgt -5,39 Prozent, und Salzgitter AG liegt aktuell 5,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividende von Salzgitter AG beträgt 4,04 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,26 %) niedriger ist. Die Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Das Unternehmen wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene ein Bild von 2 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Salzgitter AG bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.