Salzgitter AG Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Salzgitter AG ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus Sicht der Analysten unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,56 gehandelt wird. Dies bedeutet einen Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 115,41. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Salzgitter AG-Aktie hat einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 44,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Salzgitter AG basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Salzgitter AG in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei einer Dividendenrendite von 4,04 % liegt Salzgitter AG unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 1,81 Prozentpunkten führt. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.