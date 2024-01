Salzgitter AG Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Salzgitter AG hat in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien erfahren. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Salzgitter AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,71, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher von uns eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Salzgitter AG derzeit 5,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,91 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Salzgitter AG eine Rendite von 0,53 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,09 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die Salzgitter AG eine Rendite von 5,62 Prozent erzielte. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.