Salzgitter AG Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Salzgitter AG wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 60,99, was bedeutet, dass Salzgitter AG weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende von 4,04 % liegt Salzgitter AG im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,72 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 29,54 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,9 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 27,06 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Salzgitter AG. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Abschließend wird die Aktie von Salzgitter AG als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet, basierend auf zwei guten Handelssignalen und keinem schlechten Signal.