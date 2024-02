Salzgitter AG Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Salzgitter AG wurde über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Salzgitter AG in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt 3,92 Prozent und liegt damit 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Salzgitter AG-Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das KGV beträgt aktuell 4,18 und liegt damit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91. Die Aktie ist aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Salzgitter AG-Aktie um -9,68 Prozent von dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, weshalb die Salzgitter AG-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für die Salzgitter AG-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.