Salzgitter AG Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Salzgitter AG-Aktie wird in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Salzgitter AG in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Salzgitter AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 28,63 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 25,86 EUR weicht somit um -9,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Salzgitter AG-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Anleger-Stimmung wurde festgestellt, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab zudem 2 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 4,18 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.