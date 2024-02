Salzgitter AG Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Aktienkurs der Salzgitter AG hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,62 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Salzgitter AG mit 9,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Salzgitter AG bei 26,22 EUR liegt, was eine -8,1 prozentige Entfernung vom GD200 (28,53 EUR) bedeutet und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 26,87 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Salzgitter AG-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist die Salzgitter AG derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,25 % in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Die Differenz von 1,34 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Salzgitter AG in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.