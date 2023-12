Salzgitter AG Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation für Salzgitter AG haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Salzgitter AG als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 4,56 liegt insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (115,49), was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Salzgitter AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent erzielt. Dies ist jedoch eine Underperformance von -4,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau", die um 7,06 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Salzgitter AG um 4,47 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Salzgitter AG derzeit ein "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,27 EUR, während der Kurs der Aktie bei 26,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 25,52 EUR führt zu einer Abweichung von +3,06 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral" für die Salzgitter AG.