Salzgitter AG-Aktie: Geht was auf Jahressicht?

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Salzgitter AG wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 27.03. werden die Aktionäre die Q4-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in Salzgitter schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Salzgitter AG-Aktie zu rechnen?

Für Aktionäre heißt es noch 1 mal schlafen, bis Salzgitter AG die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmens, das einen Börsenwert von 1,70 Milliarden EUR aufweist. Daten des Portals Marketscreener offenbaren, dass die Experten derzeit ein leichtes Umsatzminus erwarten: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll sich der Umsatz in Q4 2022 um 2,06 Prozent auf 2,71 Milliarden EUR...