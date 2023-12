Salzgitter AG Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Bei der Salzgitter AG hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen bezüglich des Unternehmens hat. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Salzgitter AG daher in diesem Bereich ein "schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" kann die Salzgitter AG mit einer Rendite von 0,53 Prozent eine positive Entwicklung von mehr als 6 Prozent verzeichnen. Die Branche "Metalle und Bergbau" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -5,41 Prozent, wobei die Salzgitter AG mit 5,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Salzgitter AG bei 29,84 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 28,82 EUR lag, was einem Abstand von -3,42 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 26,29 EUR, was einer Differenz von +9,62 Prozent entspricht und damit ein "gutes" Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Salzgitter AG derzeit eine Dividendenrendite von 4,04 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 % in der Branche "Metalle und Bergbau". Mit einer Differenz von 1,25 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Salzgitter AG-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Salzgitter AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Salzgitter AG-Analyse.

Salzgitter AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...