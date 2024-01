Salzgitter AG Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Salzgitter AG hat eine Dividendenrendite von 4,04 %, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 29,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 26,96 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,04 %, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 26,86 EUR, was eine Bewertung "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Salzgitter AG überkauft ist, mit einem RSI7 von 95,15 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 50,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" zugeordnet.