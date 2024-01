Salzgitter AG Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und insgesamt einen negativen Trend. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Salzgitter AG waren vorrangig negativ. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Salzgitter AG eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Salzgitter AG daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Ertragskraft und -entwicklung der Salzgitter AG im Vergleich zu anderen Unternehmen betrachtet. Das aktuelle KGV beträgt 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Für Anleger, die in die Aktie von Salzgitter AG investieren, liegt die Dividendenrendite bei 3,92 %. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 0,85 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.