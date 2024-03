Salzgitter AG Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Salzgitter AG wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,18, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,87 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Salzgitter AG mit einer Ausschüttung von 3,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,13 %) um 1,22 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Ausschüttung derzeit als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt die Salzgitter AG im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -24,95 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,28 Prozent. Auch hier liegt Salzgitter AG mit 7,67 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Salzgitter AG-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 27,84 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 24,4 EUR (-12,36 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.