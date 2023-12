Salzgitter AG Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Salzgitter AG-Aktie wurde in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern Einblicke in ihre Leistung zu geben. Die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger wurden analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Stimmungslage im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Die Diskussionsintensität blieb hingegen im Durchschnitt. Basierend auf diesen Faktoren erhielt die Salzgitter AG-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wurde festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit bei 4,71 liegt, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut" erhält.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet die Salzgitter AG weniger als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer niedrigeren Rendite führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Salzgitter AG im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,53 Prozent erzielt, was 6,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

