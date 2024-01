Salzgitter ADR Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Salzgitter AG hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die bei 4,04 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent in der Branche Metalle und Bergbau liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Dividendenpolitik der Salzgitter AG eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Salzgitter AG analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Salzgitter AG in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Salzgitter AG mit einem aktuellen Wert von 4,71 etwa 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Schließlich wurde auch eine technische Analyse durchgeführt. Der aktuelle Kurs der Salzgitter AG liegt bei 28 EUR, was einer Abweichung von +5,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Auf der anderen Seite zeigt die Abweichung von -5,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dass die Aktie langfristig betrachtet als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Salzgitter AG aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.