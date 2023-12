Salzgitter ADR Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Salzgitter AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,04 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,32 % liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen jedoch als "Gut" eingestuft, da sich in den Diskussionen auf sozialen Medien vor allem positive Meinungen häufen und auch sechs Handelssignale auf eine positive Entwicklung hinweisen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salzgitter AG beträgt aktuell 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche "Materialien" und speziell zur "Metalle und Bergbau"-Branche, liegt die Rendite von Salzgitter AG sowohl unter der durchschnittlichen Jahresperformance als auch unter der mittleren Rendite der Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Salzgitter AG in Bezug auf die Dividendenrendite und die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich abschneidet. Allerdings ist das Unternehmen aus Sicht der Anlegerstimmung und des KGV als angemessen bewertet einzustufen.