Salvatore Ferragamo Italia SpA Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Salvatore Ferragamo Spa-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 83, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 43,86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Salvatore Ferragamo Spa-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Salvatore Ferragamo Spa-Aktie ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Salvatore Ferragamo Spa-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht zeigt die charttechnische Bewertung, dass der aktuelle Kurs der Salvatore Ferragamo Spa-Aktie von 12,2 EUR 13,78 Prozent unter dem GD200 (14,15 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 11,98 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Salvatore Ferragamo Spa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

