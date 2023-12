Salvatore Ferragamo Italia SpA Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salvatore Ferragamo":

Die technische Analyse von Salvatore Ferragamo Spa zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,2 EUR, was einem deutlichen Abwärtstrend von -13,59 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,27 EUR entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,97 EUR, was einer geringfügigen Steigerung von 2,51 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Salvatore Ferragamo Spa basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 49,63 und bestätigt damit die Einschätzung als "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten gab. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Medien ergab hingegen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Salvatore Ferragamo Spa in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Salvatore Ferragamo Spa, wobei die technischen Indikatoren auf Neutral stehen, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.

