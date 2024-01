Salvatore Ferragamo Italia SpA Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Salvatore Ferragamo":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was für die Anleger eine gute Nachricht sein dürfte. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte. Auch die Diskussionsstärke in Bezug auf das Unternehmen Salvatore Ferragamo Spa war in den letzten Tagen verstärkt positiv, was von der Redaktion als positiv bewertet wurde.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Salvatore Ferragamo Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 14,12 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12,21 EUR liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,98 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für den Salvatore Ferragamo Spa deutet auf eine schlechte Bewertung hin, basierend auf einem RSI von 72,09. Der RSI25 liegt bei 43,42, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken positiv war, die technische Analyse jedoch gemischte Signale sendet. Anleger sollten daher ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen, da die Gesamtbewertung der Aktie neutral bis schlecht ausfällt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Salvatore Ferragamo Italia SpA-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Salvatore Ferragamo Italia SpA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Salvatore Ferragamo Italia SpA-Analyse.

Salvatore Ferragamo Italia SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...