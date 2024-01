Salona Global Medical Device Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurden verstärkt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Salona Global Medical Device diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie daher neutral und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Salona Global Medical Device mit 0,215 CAD derzeit um +2,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -14 Prozent zum GD200 als "schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die beiden Zeiträume eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum eine interessante Trendanalyse durchführen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einschätzung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert von 44,44 deutet darauf hin, dass die Salona Global Medical Device weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 63, der ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einschätzung.