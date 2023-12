Salona Global Medical Device Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Salona Global Medical Device liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 81,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Salona Global Medical Device-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -26,92 Prozent aufweist. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -13,64 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Salona Global Medical Device diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Internet-Kommunikation zeigt keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Darüber hinaus wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Salona Global Medical Device-Aktie aufgrund der genannten Bewertungen als "Schlecht" eingestuft.