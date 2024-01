Salmon Evolution Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Salmon Evolution Asa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,93 NOK um +11,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Wenn man jedoch die vergangenen 200 Tage betrachtet, so ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +3,9 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Salmon Evolution Asa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 17,91 Punkten, was bedeutet, dass die Salmon Evolution Asa-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 35,38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.