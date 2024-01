Salmon Evolution Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator in der technischen Analyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Salmon Evolution Asa bei 32,65, was neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse beinhaltet auch die Betrachtung trendfolgender Indikatoren, wie z.B. den gleitenden Durchschnitt über 50- und 200-Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Salmon Evolution Asa-Aktie beträgt aktuell 6,66 NOK, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,29 NOK, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein positives Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Salmon Evolution Asa. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Salmon Evolution Asa eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf einem normalen Niveau liegen.

Insgesamt wird die Salmon Evolution Asa-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und der Anlegerstimmung neutral bis positiv bewertet.