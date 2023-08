Salmar ASA Quartalsprognose: Erwarteter Umsatzsprung und Aktienkursentwicklung

In nur 76 Tagen wird das norwegische Unternehmen Salmar ASA seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind hoch – sowohl in Bezug auf Umsatz- als auch Gewinnzahlen. Wie sieht es also mit der Aktienentwicklung von Salmar ASA im Vergleich zum Vorjahr aus?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 5,95 Mrd. EUR stehen Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis, wenn die neuen Quartalszahlen veröffentlicht werden. Laut aktuellen Analysen wird ein deutlicher Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal 2022 konnte Salmar ASA einen Umsatz von 425,15 Mio. EUR verzeichnen, während nun mit einem Plus von +55,60 Prozent gerechnet wird und ein Umsatz von 661,39 Mio.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch: Ein Anstieg des...