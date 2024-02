Salmar ASA Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Salmar":

Der Relative Strength Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Salmar Asa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,7 Punkten, was darauf hinweist, dass Salmar Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,26, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Salmar Asa-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Salmar Asa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82,97 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Salmar Asa liegt bei 3,32 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Salmar Asa-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird Salmar Asa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 45,12 EUR, womit der Kurs der Aktie (55,8 EUR) um +23,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 51,11 EUR, was einer Abweichung von +9,18 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".