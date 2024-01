Salmar ASA Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Salmar Asa, so die Auswertung der sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Salmar Asa daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salmar Asa liegt bei 69, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,36 für Nahrungsmittel über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividende von Salmar Asa beträgt 3,97 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,91 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.