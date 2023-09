Salmar ASA Aktie: Starke Aufwärtsbewegung und erwartetes Umsatzplus treiben Kursziel

Aktuell notiert die Aktie deutlich über dem GD 50, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet. Der Kurs konnte in den letzten Monaten kontinuierlich zulegen und hat sich seit Jahresbeginn bereits um +58,20% verbessert. Die nächste größere technische Unterstützung findet sich bei 39,72 EUR. Sollte der positive Trend jedoch anhalten, ist es gut möglich, dass die Aktie in naher Zukunft neue Höchststände erreicht.

Fazit

Die Quartalszahlen von Salmar ASA werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich leicht sinken wird. Auf Jahressicht wird jedoch ein deutlicher Gewinnanstieg prognostiziert. Aktionäre haben bisher positiv auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert und auch die Charttechnik lässt auf weiteres Kurswachstum...