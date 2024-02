Sally Beauty-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Sally Beauty jedoch deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sally Beauty gemessen. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Sally Beauty in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,43 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -15,78 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -9,65 Prozent gefallen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,12 Prozent, was bedeutet, dass Sally Beauty 16,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sally Beauty bei 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3% in der Branche "Spezialität Einzelhandel" erscheint die Aktie daher als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Sally Beauty weist mit einem Wert von 7,99 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 36,7, was einer Unterbewertung um 78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.