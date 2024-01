Sally Beauty Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Dividendenrendite von Sally Beauty liegt bei 0 %, was 3,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 %. Dies bedeutet einen niedrigeren Ertrag und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sally Beauty liegt bei 11,16 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 12,59 USD liegt und somit einen Abstand von +12,81 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,83 USD, was einer Differenz von +16,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sally Beauty insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 15,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Sally Beauty, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, die Analystenempfehlung aber neutral ist und die Stimmungslage der Anleger negativ bewertet wird.