Sally Beauty Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sally Beauty liegt bei 7, was im Vergleich zum KGV von 36,92 in der Branche "Spezialität Einzelhandel" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Sally Beauty eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Sally Beauty-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 9,1 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sally Beauty-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Sally Beauty positive Bewertungen aus fundamentaler, sentimentaler, analytischer und technischer Sicht.