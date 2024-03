Sally Beauty Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Aktie von Sally Beauty ergibt eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 11,01 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 11,36 USD lag, was einem Unterschied von +3,18 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,51 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -9,19 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Sally Beauty eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie daher als ein unrentables Investment eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sally Beauty bei 7,9 liegt, was 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (35,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht führt.

Das Sentiment und der Buzz um Sally Beauty haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen. Basierend auf diesen Kriterien erhält Sally Beauty insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung aus der technischen Analyse, eine schlechte Bewertung bezüglich der Dividende und eine gute Bewertung aus fundamentaler und sentimentaler Sicht für die Aktie von Sally Beauty.