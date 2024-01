Sally Beauty Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten Wochen konnte bei Sally Beauty eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dieser negative Trend basiert auf der Analyse sozialer Medien und spiegelt eine zunehmend kritische Haltung der Marktteilnehmer wider. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments und Buzz als "Schlecht". Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sally Beauty daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche konnte Sally Beauty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,15 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +10,06 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,91 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sally Beauty jedoch um 4,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Sally Beauty derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,19 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,88 USD liegt, was einer Überperformance von +15,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +21,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Sally Beauty eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag von 3,38 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.