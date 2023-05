Salesforce - Der nächste Cloud-Computing-Gigant mit explosive Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Heute werfen wir einen Blick auf einen unserer Favoriten, der in den letzten Jahren aufgrund seines Erfolgs und seiner innovativen Produkte stark an Beliebtheit gewonnen hat: Salesforce. Wir werden uns ansehen, warum wir in diesem Unternehmen großes Potenzial sehen und ob es sich lohnt, diese Aktie in das Portfolio mit aufzunehmen. Salesforce ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das 1999 gegründet wurde und seitdem ein führender Anbieter von Kundenbeziehungsmanagement-Lösungen ist. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft zu transformieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Salesforce bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Salesforce Customer 360, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud und viele andere. Das Unternehmen hat...