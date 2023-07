Salesforce: Prognose für starkes Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Salesforce hat die Preisstruktur seiner generativen künstlichen Intelligenztechnologie enthüllt. Die Bekanntmachung erzeugte eine positive Reaktion auf den Aktienmarkt mit einem Kursanstieg von 4,54 Prozent. Laut der Pressemitteilung aus San Francisco kosten Sales GPT und Service GPT jeweils 50 US-Dollar pro Nutzer und Monat, wobei letzterer eine begrenzte Anzahl an Credits für Einstein GPT beinhaltet. Wie bereits im März angekündigt, strebt Salesforce an, generative künstliche Intelligenz in alle Unternehmensbereiche zu integrieren.

Eine beträchtliche Entwicklung

Die neu definierte Preispolitik für die generativen KI-Werkzeuge von Salesforce ist ein positiver Schritt für Aktionärinnen und Aktionäre. Diese Dynamik spiegelt sich deutlich in der Performance des Aktienkurses wider. Es besteht nun das Potenzial für zusätzliche...