Salesforce: Kursziel von 217,82 EUR laut Analysten nicht angemessen

Die Aktie von Salesforce schließt den gestrigen Tag am Finanzmarkt mit einer negativen Entwicklung von -0,14% ab. In der vergangenen Woche hingegen stieg die Aktie um +1,03%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten ist das aktuelle mittelfristige Kursziel für Salesforce bei 217,82 EUR angesetzt. Somit ergibt sich ein Potential für Investoren in Höhe von +12,57%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

22 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere 10 bewerten sie als Kauf. Die Bewertungen “halten” und “Verkauf” werden jeweils von 15 bzw. einem Analyst vergeben. Dies führt zu einem Anteil optimistischer Analysten in Höhe von +66,67%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei...