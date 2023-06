Salesforce: Kursziel von 217,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Salesforce aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 217,06 EUR – ein Potenzial von +12,15%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine Abwärtsentwicklung um -0,90%, wobei gestern ein Rückgang von -0,08% verzeichnet wurde. Die Stimmung am Markt bleibt neutral.

• Am 16.06.2023 lag das Wertpapier bei einem Minus von -0,08%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 217,06 EUR

• Guru-Rating ALT hat sich nicht verändert und beträgt weiterhin 4,10

22 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere 11 empfehlen sie zum Kauf. Die meisten Experten (15) bewerten sie jedoch neutral mit “halten”. Nur einer davon sieht einen Verkauf als sinnvoll an – insgesamt also eine positive Tendenz mit +67,35%.

