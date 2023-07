Salesforce: Kursziel von 211,52 EUR wird erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat in den vergangenen fünf Handelstagen +3,09% an Wert gewonnen und verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,58%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein. Das mittelfristige Kursziel von Salesforce liegt bei 211,52 EUR, was einem potenziellen Anstieg um +4,16% entspricht.

• Die jüngste Kursentwickung zeigt einen positiven Trend.

• Insgesamt sind 22 Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf.

• Das Guru-Rating für Salesforce bleibt unverändert bei 4,10.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein großes Potenzial und bietet Investoren gute Möglichkeiten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Von insgesamt 48 Experteneinschätzungen empfehlen jedoch immerhin 32 (d.h., +66.67%) entweder einen Kauf oder halten das Unternehmen zumindest für...