Salesforce: Kursziel von 200,76 EUR - Analysten halten Aktie für unterbewertet

Salesforce-Aktien sind derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet und bieten Investoren ein erhebliches Potenzial.

• Am 02.05.2023 stieg Salesforce um +0,36%

• Das Kursziel liegt bei 200,76 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,26 gegenüber zuvor 4,29

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Salesforce einen Anstieg um +0,36%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine positive Entwicklung von insgesamt +3,97%, was auf eine recht optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel von Salesforce wird derzeit im Durchschnitt auf 200,76 EUR geschätzt. Dies würde jedoch ein Risiko für Investoren in Höhe von -10,19% bedeuten. Eine Einschätzung die nicht alle Analysten teilen.

24 Experten sehen die Aktie als stark kaufenswert an und weitere 27 setzen das Rating “Kauf”. Die neutrale Bewertung “halten” geben zehn...