Salesforce: Kursziel auf 229,03 EUR angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die Aktie von Salesforce aktuell nicht ausreichend bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 229,03 EUR und würde somit ein Potential von +16,79% bieten.

• Salesforce: Am 10.10.2023 mit -0,16%

• Mittelfristiges Kursziel bei 229,03 EUR (+16,79%)

• Optimistische Bewertung durch +68% der Analysten

Die jüngste Entwicklung des Finanzmarktes lässt dennoch eine optimistische Stimmung zu – in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +2,48% verzeichnet werden. Von insgesamt 23 Analysten wird das Unternehmen als starker Kauf eingeschätzt; weitere elf sehen es zumindest positiv genug für eine Kaufempfehlung an. Neutral positionieren sich hingegen etwa ein Drittel (15) der Experten und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von...