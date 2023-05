Salesforce: Kursziel bei 201,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Nach Meinung von Analysten wird die Aktie von Salesforce derzeit nicht angemessen bewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei +10,32% über dem aktuellen Kurs.

• Am 10.05.2023 lag der Wertverlust bei -0,31% für Salesforce

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 201,78 EUR

• Guru-Rating von Salesforce bleibt stabil auf 4,24

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Salesforce am Finanzmarkt um -0,31%, was den Gesamtwertzuwachs innerhalb einer Woche auf +4,72% bringt.

Dies impliziert eine momentane relative Marktoptimismus.

Obwohl dieser Verlauf in den Bankhäusern erwartet wurde oder nicht ist unklar. Allerdings scheint die allgemeine Stimmung eindeutig zu sein.

Aktuell haben Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Ziel von 201,78 EUR für das Unternehmen festgelegt.

Falls diese Prognose stimmen sollte bedeutet dies für Investoren...