Salesforce: Kursziel bei 200,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 200,34 EUR mit einem Potenzial von +11,86%.

• Gestern stieg die Aktie um +2,62%

• Insgesamt beträgt der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen +0,31%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,26

Die positive Entwicklung am gestrigen Tag und in den vergangenen Handelstagen zeigt eine optimistische Stimmung am Markt. Die Mehrheit der Analysten gibt ein Kauf-Rating ab (76,60%) und sieht das Potenzial für einen starken Anstieg.

Es gibt jedoch auch einige Experten (23,40%), die sich neutral oder skeptisch positioniert haben. In jedem Fall ist es wichtig zu beachten, dass jede Investitionsentscheidung sorgfältig geprüft werden sollte.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil auf...