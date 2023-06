"Salesforce: Finanzexperten erwarten Kurssteigerung auf 216,77 EUR"

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Aktie von Salesforce hat am gestrigen Tag an der Börse um +1,60% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis allerdings nur auf -0,53%. Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

• Salesforce-Experten erwarten Kursziel von 216,77 EUR

• Potenzial für Anleger bei +11,93%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,10

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel in Höhe von 216,77 EUR erreichen kann. Das entspricht einem Potenzial für Anleger von +11,93%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der letzten Zeit.

Trotzdem empfehlen insgesamt 32 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer plädiert weiterhin für einen Verkauf. Das ergibt eine positive Einschätzung mit einem...