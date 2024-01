Salesforce im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Salesforce haben sich laut Analyse in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie von Salesforce eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Salesforce-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 221,45 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 287,86 USD, was einer Abweichung von +29,99 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +12,56 Prozent, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Salesforce-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einstufung "schlecht" führt. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "schlechte" Einstufung, und die Redaktion hat 3 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Salesforce aktuell 60,56, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und daher erhält Salesforce auf dieser Stufe eine "schlechte" Bewertung.