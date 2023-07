Salesforce: Bankanalysten setzen Kursziel auf 215,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie des Cloud-Computing-Pioniers Salesforce derzeit unterbewertet. Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei 215,56 EUR – ein Potenzial von +7,37% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 11.07.2023 legte das Papier um +3,93% zu.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,10 stabil.

• Von insgesamt 22 Analysten empfehlen 66,67% den Kauf der Aktie.

Die vergangene Handelswoche hat knapp über drei Prozent an Zuwachs gebracht und somit für Optimismus am Markt gesorgt. Wie die Zukunft aussieht? Die Stimmung seitens der Experten jedenfalls ist klar positiv gestimmt und prophezeit eine zukünftige Erhöhung des Aktienkurses auf das besagte mittelfristige Zielniveau von 215,56 EUR. Interessierte Anleger sollten aber trotzdem bedenken: Eine Garantie für den Erfolg gibt es nicht in diesem...